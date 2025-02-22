Главные новости за 22 февраля. Ростов-на-Дону и область
В ночь на 22 февраля Ростовская область в очередной раз была атакована украинскими беспилотными летательными аппаратами. Атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны.
Склад с макулатурой загорелся на ул. Доватора в Ростове. Площадь возгорания составила не менее 1,8 тыс. кв. м.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Арест связан с началом расследования по обвинению в превышении полномочий.
Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Цимлянском водохранилище. Происшествие случилось в районе хутора Богатырев.