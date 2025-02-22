В Ярославле альфонса приговорили к колонии строгого режима

В Ярославле суд приговорил обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Заволжского района.

По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый, работая водителем автобуса, во время рейса познакомился с женщиной и вскоре переехал к ней. В июле он попросил у своей сожительницы 1,14 млн руб. под предлогом нехватки средств на покупку автомобиля. Женщина взяла кредит в банке и одолжила деньги у родственников.

В августе обвиняемый собрал вещи и покинул квартиру, заблокировав телефон и оставив записку с просьбой простить его. Потерпевшая два месяца пыталась самостоятельно найти возлюбленного, а после обратилась в полицию, которая установила местонахождение подозреваемого. Во время следствия и суда он не признал вину, утверждая, что планировал вернуть деньги.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

Антон Голицын