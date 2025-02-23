Диспансеризацию на рабочем месте в 2024 году в Татарстане прошли 136 тыс. человек

В прошедшем году в Республике Татарстан профилактические осмотры и диспансеризацию на предприятиях прошли около 136,5 тыс. человек из 1067 организаций. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Диспансеризация и медицинские осмотры проводились в рамках проекта «Промышленная диспансеризация», который был запущен по инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова в 2023 году.

В 2024 году в Чувашии диспансеризация на рабочих местах охватила около 45 тыс. человек в 835 организациях республики.

Влас Северин