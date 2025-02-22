Диспансеризацию на рабочем месте в 2024 году в Чувашии прошли 45 тысяч человек

В Чувашской Республике в 2024 году диспансеризацию в организованных коллективах прошли около 45 тыс. человек из 835 организаций. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В пресс-службе отметили, что медицинские организации в 2024 году стали чаще проводить диспансеризацию организованных коллективов, а при анализе поступающих в министерство обращений отмечается незначительное количество запросов о вопросах и связанных с диспансеризацией проблемах. Эти обращения носят единичный характер.

Всего в 2025 году в Чувашии планируется выделить более 1 млрд руб. на закупку медицинского оборудования для здравоохранения. Из федерального бюджета выделят 226 млн руб., а 860 млн руб. — из республиканского.

Влас Северин