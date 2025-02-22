«Зенит-Казань» победил «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 3:0 в матче Суперлиги

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу над новоуренгойским «Факелом» со счетом 3:0 в матче чемпионата Суперлиги.

Казанская команда победила во всех трех сетах (25:17, 25:18, 25:23). Благодаря этому «Зенит-Казань» поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Теперь у «Зенита» из Казани в активе 51 очко. «Факел», набравший 30 очков, занимает 10-е место в рейтинге.

Следующий матч казанской команды пройдет против «Динамо-ЛО» из города Сосновый Бор 26 февраля в 19:30 по московскому времени.

Влас Северин