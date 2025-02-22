Власти Перми через суд требуют снести павильон с кафе возле ТЦ «Верхние Муллы»

Администрация Индустриального района Перми обратилась в суд с требованием демонтировать павильон на участке ТЦ «Верхние Муллы» по шоссе Космонавтов, 355. В материалах на сайте Арбитражного суда Пермского края указано, что исковое заявление подано к компании «Пермское единение». Истец хочет, чтобы ООО «Пермское единение» в течение десяти рабочих дней с момента вынесения решения суда снесло павильон. В случае неисполнения решения в течение месяца с компании требуют взыскивать по 15 тыс. руб. неустойки в день. Кроме того, районная администрация просит предоставить ей право снести постройку самостоятельно, если ответчик откажется это делать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Истец просил о введении обеспечительных мер в виде запрета обществу распоряжаться павильоном и перемещать его в границах земельного участка площадью 2 тыс. кв. м, но суд не удовлетворил это ходатайство. Заседание по делу назначено на март.

Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, возле двухэтажного ТЦ «Верхние Муллы» находится одноэтажный павильон, в нем расположено кафе быстрого питания «Шафран». В ноябре 2024 года здание торгового центра «Верхние Муллы» с участком продавалось на сайте «Авито». Стоимость объекта составляла 55 млн руб.

По данным сервиса Kartoteka.ru, ответчик по иску администрации ООО «Пермское единение» создано в Перми в 2010 году, уставный капитал организации — 6 млн руб. Гендиректором и соучредителем компании указан Михаил Калоеров, компанию также контролируют Элеонора, Артемида, Димитрий и Кристина Калоеровы.

Напомним, что городские власти в массовом порядке требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках. Районные администрации за последние четыре месяца подали в Арбитражный суд Пермского края более 50 исковых заявлений, в которых требуют признать самовольными постройками и снести продуктовые киоски, павильоны с пекарнями, кофейнями и кафе.