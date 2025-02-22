Глава Борисоглебского района ушла в отставку

Глава Борисоглебского района Айнаш Кислякова официально покинула пост. 21 февраля на заседании Собрания представителей района депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы района в связи с поступившим от нее заявлением. О состоявшемся решении сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что район возглавит депутат облдумы Ярослав Шилов. Айнаш Кислякова сообщала, что с 3 февраля находится в отпуске, после чего перейдет на государственную службу.

Айнаш Кислякова была избрана главой района в марте 2022 года, до этого являлась председателем муниципального совета. Ее полномочия должны были закончиться досрочно в апреле 2025 года в связи с преобразованием района в муниципальный округ.