Отказ в продаже алкоголя вынудил двух петербуржцев устроить дебош в магазине

После отказа в продаже алкогольной продукции два жителя Санкт-Петербурга стреляли в воздух из пневматического пистолета, ударили грузчика, а после распылили ему в лицо перцовый баллончик. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

Общественный порядок был нарушен в полдень 21 февраля в универсаме на Планерной улице. К правоохранителям с жалобой обратился директор магазина. Полиция выяснила, что все эти действия были совершены из-за отказа в продаже алкоголя.

Один из подозреваемых в совершении преступления был задержан вечером того же дня. У него забрали пневматический пистолет и отправили на экспертизу. Личность второго правонарушителя устанавливается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пьяный петербуржец выбросил журнальный столик с балкона на машину полиции.

Татьяна Титаева