Пьяный петербуржец выбросил журнальный столик с балкона на машину полиции

Московский районный суд рассмотрит уголовное дело о хулиганстве в отношении 23-летнего петербуржца, который в состоянии алкогольного опьянения сбросил журнальный столик с балкона восьмого этажа на лобовое стекло полицейского автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 18 февраля. Ущерб превысил 45 тыс. рублей.

Инцидент случился ночью 8 января в доме 17 по Черниговской улице. Сам обвиняемый пояснил, что полицию вызвал кто-то из соседей, так как он вместе с друзьями якобы громко слушал музыку. В итоге, когда полицейские постучались в дверь квартиры, молодой человек решил не общаться с представителями закона и закончить веселье именно таким образом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный житель Тюменской области угрожал ножом медработнику в Петербурге.

Андрей Маркелов