В Ставрополе пьяный водитель маршрутки устроил массовое ДТП

В Ставрополе 22 февраля сразу пять машин столкнулись на улице Пригородной по вине нетрезвого водителя маршрутки, сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

За рулем общественного транспорта находился 56-летний местный житель, который оказался злостным нарушителем правил дорожного движения, отмечают в ведомстве.

«Водитель пассажирской "ГАЗели", находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с автомобилями "Лада Гранта" и "Ниссан". По инерции эти машины врезались в стоящие "Форд" и "Фольксваген"»,— говорится в сообщении.

ДТП обошлось без пострадавших. В отношении нарушителя составлен административный протокол за нетрезвое вождение.

Николай Аксенов