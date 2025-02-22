В Самарской области УК больше года собирает с селян платежи за услуги, которых нет

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в администрацию Богатовского района. Они просят чиновников разобраться с бездействием УК «Железнодорожная», которая взимает с жителей села Богатое платежи за коммунальные услуги, но по факту они не оказываются. Об этом сообщили представители регионального отделения ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации активистов, до 2024 года жители Богатого сами обслуживали свои дома, но информация об этом не попала в ГИС ЖКХ, и им назначили управляющую компанию. Однако УК «Железнодорожная», на балансе которой находятся 58 домов, взимает коммунальные платежи, но по факту не работает: подвалы домов затопило, а воду не откачали, здания и прилегающие территории никто не убирает, и жители сами чинят и меняют коммуникации, утверждают представители ОНФ.

При этом собственники регулярно получают квитанции об оплате услуг по повышенному тарифу из расчета 25,96 рублей за кв. метр. В связи с этим селяне отказываются оплачивать коммунальные услуги. Они обращались по этому поводу в районную администрацию, но чиновники так и не решили вопрос.

Тогда собственники пожаловались активистам. В свою очередь общественники обратились в районную администрацию и попросили провести встречу с представителями управляющей компании.

Георгий Портнов