ГУП «ТЭК СПб» назовет свои объекты в честь героев спецоперации

Индустриальным объектам ГУП «ТЭК СПб» дадут имена героев специальной военной операции России на Украине. О таком решении заявил генеральный директор предприятия Иван Болтенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

Он представил инициативу во время митинга накануне Дня защитника Отечества. В здании Управления ГУП «ТЭК СПб» состоялось мероприятие в память о сотрудниках организации, погибших в зоне СВО.

«Мы должны помнить подвиг павших героев и передавать эту память из поколения в поколение теплоэнергетиков. Мною принято решение, в память, назвать некоторые наши объекты именами героев СВО»,— заявил господин Болтенков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что теплоэнергетики приступили к замене свыше 7,5 км трубопроводов в Приморском районе.

Татьяна Титаева