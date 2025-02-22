Рейс из Сочи в Пхукет задержали на 16 часов из-за неблагоприятных метеоусловий

Рейс ZF-2967 авиакомпании AZUR Air из Сочи в Пхукет, запланированный на 21 февраля 2025 года в 23:30, был задержан из-за неблагоприятных метеоусловий. Пассажиров разместили в гостинице, сообщили в пресс-службе аэропорта курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

После отдыха экипажа и подготовки самолета пассажиры вернулись в аэропорт для регистрации и прохождения таможенных процедур. Рейс вылетел в 16:04, задержка составила 16 часов 30 минут.

Тат Гаспарян