Рейс из Сочи в Пхукет задержали на 16 часов из-за неблагоприятных метеоусловий
Рейс ZF-2967 авиакомпании AZUR Air из Сочи в Пхукет, запланированный на 21 февраля 2025 года в 23:30, был задержан из-за неблагоприятных метеоусловий. Пассажиров разместили в гостинице, сообщили в пресс-службе аэропорта курорта.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
После отдыха экипажа и подготовки самолета пассажиры вернулись в аэропорт для регистрации и прохождения таможенных процедур. Рейс вылетел в 16:04, задержка составила 16 часов 30 минут.