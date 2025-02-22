В Сочи для расчистки дорог задействовали 130 единиц спецтехники

В Сочи для расчистки дорог задействовано более 130 единиц специальной техники. Об этом сообщили в администрации города, подчеркнув, что работа усилена по поручению главы Андрея Прошунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Службы и предприятия работают круглосуточно для обеспечения бесперебойного движения транспорта. Однако погодные условия остаются сложными: с 23 февраля в городе ожидаются заморозки до -3...-5 градусов, что может привести к гололедице на дорогах.

Волнение моря в Сочи достигает 3-4 баллов, высота волн — 0,7-1,2 метра. Синоптики предупреждают о снегопадах с понедельника. Жителям и гостям города рекомендовано соблюдать меры предосторожности и воздержаться от поездок на личных автомобилях без зимней резины.

При чрезвычайных ситуациях следует звонить по номеру 112.

Тат Гаспарян