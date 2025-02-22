На переустройство парка Академика Сахарова потратят 527 млн рублей

Правительство Санкт-Петербурга объявило конкурс на поиск подрядчика для переустройства парка Академика Сахарова в Калининском районе. На работы выделили 527 млн рублей, следует из опубликованной закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ivan Chernyenko / wikimedia.org Фото: Ivan Chernyenko / wikimedia.org

Исполнитель должен будет осуществить их в три этапа. Первый должен быть реализован до 15 июля, второй — до 1 сентября, третий — до 15 октября текущего года. Заказчик ожидает, что в парке появятся зоны активного, прогулочного и тихого отдыха, а также зона массового посещения (аллея с площадками возле памятников и тематической площадкой).

В парке также должны быть установлены качели и тренажеры, игровой детский комплекс с горками и веревочным мостом. Подрядчику предстоит высадить на территории деревья и кустарники, разместить скамейки.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что железнодорожный мост через Охту сделают объектом благоустройства.

Татьяна Титаева