Железнодорожный мост через Охту сделают объектом благоустройства

Власти Петербурга планируют выкупить железнодорожный мост через Охту в Красногвардейском районе, а затем благоустроить, сообщает пресс-служба районной администрации 21 февраля. Торги по объекту намечены уже в марте.

Переправа не эксплуатируется уже несколько лет. Местные жители предлагали сделать на мосту пешеходную зону и велодорожки. Отметим, что у администрации района много планов на 2025 год.

В частности, они планируют благоустроить набережную Охты у мостов Комаровского и Энергетиков, территории у «Уткиной дачи», Бестужевский сад и многое другое.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что здание бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной в результате торгов достался ГК «КВС». Теперь там планируют сделать общественное пространство с отелями, кофейнями и музеем.

Подробнее смотрите в материале «Русскую Бастилию взяли с торгов».