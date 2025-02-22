На Ставрополье один человек погиб при пожаре на животноводческой ферме

При пожаре на животноводческой ферме в Ставропольском крае в ходе расчистки, среди завалов одного из сараев, было найдено тело погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Днем 22 февраля в станице Подгорная Георгиевского МО загорелась животноводческая ферма. Площадь возгорания составила 580 кв. м, у здания частично обрушилась кровля.

В первые минуты тушения пожарные вывели из огня пол сотни коров. Спасти животных удалось благодаря тому, что сотрудники МЧС оперативно организовали специальный коридор и перегнали рогатых из одного коровника в другой.

«Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 50 голов крупного рогатого скота»,— отметили в чрезвычайном ведомстве.

Пожар ликвидируют 29 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.

Николай Аксенов