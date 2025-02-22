Спасатели вывели 50 коров из горящей фермы в Ставропольском крае
Днем 22 февраля в станице Подгорная Георгиевского МО загорелась животноводческая ферма, спасатели вывели из пожара 50 коров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 50 голов крупного рогатого скота», — отметили в ведомстве.
Спасти животных удалось благодаря тому, что сотрудники МЧС оперативно организовали специальный коридор и перегнали рогатых из одного коровника в другой. Площадь возгорания составила 580 кв. м. У здания частично обрушилась кровля.
Пожар ликвидируют 29 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.