Спасатели вывели 50 коров из горящей фермы в Ставропольском крае

Днем 22 февраля в станице Подгорная Георгиевского МО загорелась животноводческая ферма, спасатели вывели из пожара 50 коров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 50 голов крупного рогатого скота», — отметили в ведомстве.

Спасти животных удалось благодаря тому, что сотрудники МЧС оперативно организовали специальный коридор и перегнали рогатых из одного коровника в другой. Площадь возгорания составила 580 кв. м. У здания частично обрушилась кровля.

Пожар ликвидируют 29 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.

Николай Аксенов