Краевая прокуратура проводит проверку смертельного ДТП на трассе Оса-Чернушка

Сегодня в шесть утра на автодороге Оса — Чернушка произошла авария с участием автомобиля «Лада Ларгус» и автобуса. Как сообщает краевая Госавтоинспекция, установлено: на 82 км при проезде нерегулируемого перекрестка, водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении двигающемуся по главной дороге автобусу «Симаз». Последний двигался по дороге из Чайковского в Кукуштан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Фото: ГАИ

В результате ДТП погибли водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Кроме того, 4 пассажира «Лады» госпитализированы в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция. По факту ДТП организована проверка органами прокуратуры края. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.