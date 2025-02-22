При пожаре в гаражном комплексе на Ямале погиб человек

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) при пожаре в гаражном комплексе погиб мужчина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как добавили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило в часть в 11:28. «Через несколько минут пожарные были на месте вызова. На момент прибытия наблюдался густой черный дым в одном из гаражей. Внутри находилось несколько автомобилей, людей не было»,— говорится в сообщении. Уточняется, что два автомобиля были эвакуированы, площадь возгорания составила 40 кв. м.

Позже на месте пожара был обнаружен погибший мужчина. В 13:36 пожар был полностью ликвидирован.

Анастасия Таначева