Сотрудники МЧС тушили горящий киоск рядом с церковью у Александро-Невской лавры

Сотрудники МЧС утром 21 февраля тушили пожар в торговом ларьке рядом с Надвратной церковью во имя иконы Божией матери Всех скорбящих Радость у Александро-Невской лавры. Сигнал о возгорании в киоске у д. 1А по набережной реки Монастырки поступил в дежурную часть в 10:01, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

«В отдельностоящем торговом ларьке размером 26 м происходило горение обстановки на площади 3 кв. м»,— рассказали в ведомстве.

На место выехали десять сотрудников МЧС и две пожарные машины. Пожар был ликвидирован в 10:18. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в спасательном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на улице Сикейроса тушили пожар в заведении «Вкусный кофе».

Дарья Астанина