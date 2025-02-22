В Абинском районе грузовик сбил насмерть пенсионерку

На автодороге «Краснодар — Верхнебаканский» в Абинском районе водитель грузовика сбил насмерть 85-летнюю пенсионерку, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Смертельное ДТП произошло 22 февраля в 9:10. Со слов командира отдельного взвода дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Абинского района капитана полиции Александра Винокурова, наезд на пешехода произошел на проезжей части, хотя наземный переход находится рядом.

За рулем грузовика MAN находился водитель 1984 года рождения. Теперь ему предстоит пройти ряд экспертиз, машина также отправится на специальный технический осмотр. По факту гибели возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Николай Аксенов