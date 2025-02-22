Toyota Corolla насмерть сбила пешехода на трассе «Санкт-Петербург – Псков»

Водитель автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на 56-летнего пешехода, двигаясь трассе «Санкт-Петербург – Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области. Авария привела к смертельному исходу, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Пешехода сбили вечером 21 февраля. В полиции уточнили, что погибший двигался по обочине во встречном направлении в одежде темных тонов без световозвращающих элементов. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция приступила к проверке по факту аварии.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что два авто столкнулись на выезде с Литейного моста.

Татьяна Титаева