Два авто столкнулись на выезде с Литейного моста

Вечером 21 февраля на выезде с Литейного моста столкнулись две машины. После ДТП возникла пробка на участке Воскресенской набережной и набережной Кутузова.

Как рассказала «Фонтанке» очевидица случившегося, участниками аварии стали Mercedes и китайский автомобиль. По словам женщины, «немец» ехал на высокой скорости «по встречке» и врезался в «китайца», после чего последнего отбросило вправо.

«Вроде без [пострадавших], оба вышли из машины»,— рассказала очевидица.

Как рассказали изданию в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии пострадавших нет. При этом в приложении «Яндекс.Карт» участок дороги все еще окрашен в красный.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что три человека пострадали в ДТП на 40-м километре автодороги «Зуево-Новая Ладога».

Дарья Астанина