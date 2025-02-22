Ставропольцы завоевали 9 медалей на соревнованиях по спортивному туризму

На всероссийских соревнованиях по спортивному туризму воспитанники спортшколы Ставрополя получили 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Сергеева, Коммерсантъ Фото: Наталья Сергеева, Коммерсантъ

Состязания, в которых приняли участие команды из 23 регионов страны, проходили в Волгоградской области.

«Ребята показали отличный результат в индивидуальных и групповых соревнованиях. Помимо призовых мест, прошедший турнир принес нашей команде успех в личном зачете одного из спортсменов, выполнившего норматив мастера спорта России»,— рассказал глава города Иван Ульянченко.

Это уже не первая коллективная победа спортсменов-туристов их Ставрополья. В прошлом году скауты спорт-школы №5, привозили золото в качестве трофея с соревнований в Казани.

Николай Аксенов