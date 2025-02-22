На большинстве участков в Анапе нет новых выбросов нефтепродукта

Муниципальные группы проверили закрепленные за ними участки в Анапе и сообщили, что на большинстве территорий новых выбросов мазута не обнаружено. Об этом рассказали в оперштабе края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Небольшие следы мазута были найдены на пляже Джемете и Центральном пляже Анапы. Пляж Джемете обслуживается Краснодаром, а Центральный пляж — Абинским районом.

Муниципальные службы приоритетно устраняют новые выбросы нефтепродукта, после чего продолжают тщательную очистку основных территорий пляжей.

Тат Гаспарян