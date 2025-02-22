В Татарстане за шесть лет на поддержку начинающих фермеров выделили 1,1 млрд рублей

В Татарстане за шесть лет по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» выделили гранты на сумму 1,1 млрд руб. для поддержки начинающих фермеров. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Программа «Агростартап» охватила 342 предпринимателя, что позволило создать более 500 рабочих мест и увеличить поголовье животных, отметили в пресс-службе. Благодаря грантам в республике увеличилось количество крупного рогатого скота на 10 тыс. голов, лошадей — на 500, птицы — на 150 тыс., а овец — на 3 тыс.

В рамках проекта 82 кооператива получили субсидии на сумму 1 млрд руб. В прошлом году поддержку получили 54 кооператива на общую сумму 254 млн руб. За период с 2019 по 2024 год хозяйства республики закупили значительные объемы продуктов и оборудования, включая 36 единиц сельхозтехники.

В 2025 году на поддержку малого бизнеса в Татарстане предусмотрено 1,33 млрд руб. Это на 170 млн больше по сравнению с прошлым годом благодаря увеличению финансирования из бюджета республики. Основная часть поддержки направлена на развитие личных подсобных хозяйств.

Влас Северин