На Ставрополье при пожаре в частной конюшне погибли 6 племенных лошадей

При пожаре в частной конюшне в поселке Новотерский в Ставропольском крае погибли шесть лошадей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 22 февраля, площадь пожара составила 500 кв. м. Спастели ликвидировали горение в 3:25. Заливка тлеющих фрагментов продолжалась до утра. На месте работают 23 специалиста и 5 единиц техники.

На пепелище сотрудники МЧС обнаружили фрагменты шести животных, которые во время пожара находились в загоне и не смогли самостоятельно выбраться. По факту происшествия проводится административная проверка, обстоятельства выясняются.

Николай Аксенов