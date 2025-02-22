Экс-министр строительства Чувашии подал иск против главы республики Олега Николаева

Экс-глава Министерства ЖКХ и строительства Чувашии Михаил Коледа, уволенный в связи с «утратой доверия», подал иск против главы республики Олега Николаева. Информация об этом опубликована в картотеке дел на сайте Ленинского районного суда Чебоксар.

Согласно материалам суда, истец Михаил Коледа подал жалобу, относящуюся к категории трудовых споров, 5 февраля 2025 года. Иск принят к производству и будет рассмотрен 2 апреля.

Михаил Коледа был уволен главой республики с поста министра 16 января 2025 года «в связи с утратой доверия». В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что экс-министр способствовал заключению крупных государственных контрактов на сумму свыше 1,5 млрд руб. без проведения торгов. Михаил Коледа занимал пост министра строительства и ЖКХ с сентября 2023 года. Подробнее в материале «Ъ Волга-Урал» — «Дружба на полтора миллиарда».

Влас Северин