В Екатеринбурге обвиняемого во взятке начальника отдела полиции №2 отправили в СИЗО

Начальника отдела полиции №2 УМВД России по Екатеринбургу, подполковника Александра Банникова, обвиняемого в получении взятки, отправили в СИЗО до 20 апреля. Меру пресечения избрали в субботу, 22 февраля, в кировском районном суде.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, Александр Банников обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника в виде денег, в значительном размере). Уточняется, что необходимость заключения под стражу возникла потому, что начальник отдела полиции обвиняется в совершении тяжкого преступления.

«Он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Помимо этого, в силу профессионального опыта осведомлен о тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в связи с чем может препятствовать следствию и уничтожить доказательства по делу»,— добавили в прокуратуре.

Кировский районный суд Екатеринбург отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца, до 20 апреля.

Напомним, Александра Банникова силовики задержали в Екатеринбурге накануне, 21 февраля.

Анастасия Таначева