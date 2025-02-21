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В Екатеринбурге задержан начальник отдела полиции №2 по подозрению во взятке

В Екатеринбурге силовики задержали начальника отдела полиции №2 (Кировский район) подполковника Александра Банникова, сообщил источник «Ъ-Урал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, уголовное дело подполковника Банникова может быть связано со взяточничеством.

Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг информацию о задержании. «Если информация найдет свое подтверждение, мы дополнительно проинформируем общественность о принятых мерах реагирования в рамках действующего законодательства»,— отметил Валерий Горелых.

Полина Щуцкая, Мария Шараева

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