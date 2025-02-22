На пляжах Анапы устанавливают новые полипропиленовые сети

На берегу между селами Витязево и Благовещенская ведутся работы по укладке новых полипропиленовых сетей, сообщил начальник Приморско-Ахтарского аварийно-спасательного отряда Сергей Ефименко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По его словам, сети предназначены для защиты пляжей от возможных выбросов нефтепродуктов из моря. Сеть крепится специальными хомутами и укрепляется песком вдоль всего берега, где уже был сооружен вал.

Работы проводятся на участке длиной 11 км, из которых уже уложено 5 км сети. Бригада из 12 человек трудится ежедневно с утра до вечера. Завершение работ планируется к концу недели.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты попали в море. По оценкам Минприроды, около 4 тыс. т вытекло в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. В регионах ввели режимы ЧС регионального и федерального характера. С 5 февраля Минтранс начал проверку танкерного флота России.

Тат Гаспарян