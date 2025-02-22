Директор обувной фабрики в Магнитогорске оштрафован за нарушение прав работников

Прокуратура Челябинской области возбудила административные дела в отношении ООО «Унтоваленки» и директора «Магнитогорской обувной фабрики». Они оштрафованы на 28 тыс. руб. за увольнение работников и несвоевременную выплату им заработной платы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурор выявил нарушения в результате проверки, которую организовали после информации в СМИ об отправке сотрудников в простой из-за закрытия ООО «Унтоваленки» и ООО «Магнитогорская обувная фабрика». Установлено, что работники не были ознакомлены под роспись с приказом об увольнении, работодатель не вернул им трудовые книжки, а также не направил письмом сведения о трудовой деятельности. Кроме того, он не провел окончательный расчет с сотрудниками в последний рабочий день, несвоевременно выплатил им зарплату за вторую половину декабря 2024 года и не начислил денежную компенсацию.

Прокурор также обратился в суд с требованием признать незаконными приказы об увольнении 19 сотрудников Магнитогорской обувной фабрики, восстановить их на рабочих местах, а также взыскать с работодателя в их пользу средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2025 года челябинские СМИ сообщали о закрытии ООО «Унтоваленки» в Магнитогорске (входит в одну группу с ООО «Магнитогорская обувная фабрика»). По их данным, работникам предприятия, которое выпускает детскую обувь под брендом «Фома», после новогодних выходных объявили о закрытии производства. Сотрудникам предложили уволиться по собственному желанию, а затем отправили в простой с сохранением двух третей от заработной платы.