В Чувашии в 2025 году направят более 1 млрд рублей на закупку медоборудования

В 2025 году на закупку оборудования для сферы здравоохранения Чувашской Республики направят более 1 млрд руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии в 2025 году направят более 1 млрд руб. на закупку медоборудования

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Чувашии в 2025 году направят более 1 млрд руб. на закупку медоборудования

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из федерального бюджета будет выделено 226 млн руб. на покупку 120 единиц медицинского оборудования. Остальные средства — 860 млн руб. — поступят из республиканского бюджета.

В 2025 году в Чувашской Республике запланировано строительство 18 объектов здравоохранения на общую сумму 675,4 млн руб.

Влас Северин