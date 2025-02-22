На следующей неделе на Ставрополье ожидаются аномальные морозы

Столбик термометра на Ставрополье на следующей неделе опустится до —28 градусов. Непогода будет держать в холоде регион до 1 марта, предупредили Гидрометцентре РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Это связано с перемещением холодных масс с северо-востока. При этом в среду, 26 февраля, прогнозируются осадки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Тем временем на Ставрополье из-за сложных погодных условий введен режим повышенной готовности. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными на дороге, а МЧС просит воздержаться от походов в горы.

Николай Аксенов