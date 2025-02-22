ХК «Сочи» уступил «Торпедо» в матче 57-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» проиграл в Нижнем Новгороде «Торпедо». Матч закончился со счетом 6:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Сочинцы приехали на выездной матч к «Торпедо» после трех побед подряд. Но, как известно, любая серия когда-нибудь заканчивается. Счет в матче открыли сочинцы на десятой минуте после точного броска Данила Авершина. Через пять минут хозяева сравняли счет, когда забил Никита Шавин. Нападающий «Торпедо» Андрей Белевич на 29-минуте вывел свою команду вперед. На 32-й и 34-й минутах дважды в составе нижегородцев отличился Никита Артамонов. На 46-й минуте Егор Виноградов забил пятый гол для «Торпедо». На 51-й минуте Никита Артамонов оформил хет-трик. В последние десять минут «леопарды» забили дважды и поставили точку в матче. Отличились Сергей Попов и Данил Авершин. В итоге победа «Торпедо» со счетом 6:3.

После 57 матчей в КХЛ сочинские хоккеисты занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре «леопарды» встретятся 24 февраля на своем льду против китайского ХК «Куньлунь Ред Стар».

Евгений Леонтьев