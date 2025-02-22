Более 330 ветеранов СВО в Удмуртии заявились на программу «Свой резерв 18»

Более 330 ветеранов специальной военной операции (СВО) подали заявки на участие в республиканской программе «Свой резерв 18» в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, программа направлена на переподготовку бойцов для работы на госслужбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, победители отбора могут выбрать обучение по одному из четырех направлений, включая муниципальное и госуправление. Переподготовку ветеранов будет проходить на базе местного отделения РАНХиГС (Президентская академия.— «Ъ-Удмуртия»).