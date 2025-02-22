Следствие начало проверку после смерти саратовца и госпитализации его сына

Пугачевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области приступил к проверке по факту смерти мужчины и госпитализации его сына в Пугачеве. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, накануне, в пятницу, в квартире дома по 1-му Микрорайону нашли тело 59-летнего мужчины, который мог отравиться окисью углерода. В лечебное учреждение доставили 23-летнего сына погибшего.

Следователи изучили место происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов