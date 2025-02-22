В пятницу в Казани произошли 203 аварии

В пятницу на дорогах Казани поступило 203 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

За день было зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек, погибших нет. 102 случая оформлены в центрах оформления аварий, а 37 — на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

За день в Казани было задержано 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Два человека доставлены в территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин