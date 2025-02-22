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В Екатеринбурге приостановили работу мясокомбината из-за сальмонеллы в фарше

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора приостановил действие декларации на продукцию мясокомбината, работающего в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уточняется, что при проведении пищевого анализа специалисты ведомства выявили в пробе говяжьего фарша «Премиум» бактерию рода Salmonella. Инспекторы решили, что на производстве «плохо соблюдается программа пищевого контроля».

В адрес предприятия направлено информационное письмо о принятия мер при изготовлении продукции.

Анастасия Таначева

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