В Екатеринбурге приостановили работу мясокомбината из-за сальмонеллы в фарше

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора приостановил действие декларации на продукцию мясокомбината, работающего в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уточняется, что при проведении пищевого анализа специалисты ведомства выявили в пробе говяжьего фарша «Премиум» бактерию рода Salmonella. Инспекторы решили, что на производстве «плохо соблюдается программа пищевого контроля».

В адрес предприятия направлено информационное письмо о принятия мер при изготовлении продукции.

Анастасия Таначева