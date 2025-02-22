В Екатеринбурге приостановили работу мясокомбината из-за сальмонеллы в фарше
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора приостановил действие декларации на продукцию мясокомбината, работающего в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Уточняется, что при проведении пищевого анализа специалисты ведомства выявили в пробе говяжьего фарша «Премиум» бактерию рода Salmonella. Инспекторы решили, что на производстве «плохо соблюдается программа пищевого контроля».
В адрес предприятия направлено информационное письмо о принятия мер при изготовлении продукции.