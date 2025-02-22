Александр Каргин переназначен председателем военного суда в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин переназначил председателем Центрального окружного военного суда (ЦОВС), находящегося в Екатеринбурге, Александра Каргина. Он будет занимать пост следующие шесть лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судьей Свердловского областного суда назначена Анна Пфейфер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Судьей Свердловского областного суда назначена Анна Пфейфер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме господина Каргина, назначены председатель Верхотурского районного суда Анна Боброва, судья Свердловского областного суда Анна Пфейфер, судья Артемовского городского суда Гузель Гарифьянова, судья Березовского городского суда Юлия Вахрамеева, судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Евгения Захаренко, судья Орджоникидзвеского района Екатеринбурга — Анастасия Рудковская и судья Талицкого районного суда Василий Ставров.

Анастасия Таначева