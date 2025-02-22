Замгендиректора «Ставрополькрайводоканала» задержали

В Ставрополе заместитель генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и его сообщник подозреваются в превышении должностных полномочий, причинившем ущерб более 45 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

По версии следствия, в 2023 году при проведении аукциона на поставку насосных агрегатов, подозреваемый заключил три договора с единственным участником по завышенной стоимости, нарушив конкурентную борьбу. Это привело к ущербу для бюджета России и нарушению прав организаций на свободу конкуренции.

Следствие установило причастность технического директора одного из филиалов «Ставрополькрайводоканала» к преступлениям. Фигуранты задержаны, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Они подозреваются в трех эпизодах по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следственные действия продолжаются для сбора доказательств и установления возможной причастности других лиц к преступлению.

Николай Аксенов