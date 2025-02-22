ФАС России поручил проверить деятельность логистических центров «Светофора»

Пермское УФАС проверит деятельность логистических центров «Светофора» на предмет соблюдения требований Закона о торговле, сообщает пресс-служба антимонопольного органа. Соответствующее поручение региональные управления получили от ФАС России. Как говорится в сообщении, антимонопольные органы изучат договоры поставки, в том числе на предмет соблюдения логистическими центрами сроков оплаты продовольственных товаров. А также на предмет запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условий о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней; возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции; возмещение не связанных с исполнением договора расходов. «В случае выявления нарушений торгового законодательства территориальные управления ФАС применят меры антимонопольного реагирования», - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Напомним, на прошлой неделе Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружило 416 кг просроченных продуктов в магазинах «Светофор». Кроме того, в начале февраля в Перми и Кунгуре была приостановлена деятельность магазинов сети «Светофор». Ранее Роспотребнадзор проводил проверку в отношении компании «Торгсервис 59», управляющей магазинами по нескольким адресам. Ведомство выявило нарушения санитарных требований, включая некачественное мытье и обработку инвентаря и оборудования, недобросовестную уборку помещения фасовочной, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками.