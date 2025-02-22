В Новороссийске сильный ветер привел к отключению электричества и повалил деревья
В Новороссийске сильный ветер вызвал значительные повреждения: обрывы проводов, падение знаков и поваленные деревья. Глава города Андрей Кравченко сообщил о продолжающемся обследовании.
Фото: Андрей Кравченко
Скорость ветра достигала 27 м/с, что привело к 533 звонкам в службу 112 за сутки. Коммунальные и дорожные службы, аварийные бригады и Служба спасения оперативно реагируют на вызовы.
Некоторые повреждения устраняются сразу, но по некоторым заявкам работы будут проводиться после улучшения погодных условий. В Гайдуке и Борисовке были установлены генераторы для обеспечения электроснабжения.
Движение транспорта с большой парусностью на выезде из Новороссийска в направлении Кабардинки остается закрытым.