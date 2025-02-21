На Кубани в 2025 году запустят производство узлов для коленных протезов

Группа компаний протезирования и реабилитации «Без барьеров» планирует запустить серийное производство комплектующих для протезов нижних конечностей в Северском районе Краснодарского края в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В марте планируется сборка первых образцов коленных узлов для протезов. В течение года компания приступит к запуску серийного производства.

По словам Вениамина Кондратьева, реализация проекта способствует обеспечению краевого центра реабилитации необходимыми медицинскими средствами, а также позволяем врачам не зависеть от импортной продукции. Он отметил, что инициатива может позволить покрыть потребности других медучреждений края.

Соглашение о реализации проекта власти региона подписали с инвестором на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года. Объем инвестиций превысил 1 млрд руб.

Производство будет обеспечивать комплектующими строящийся в станице Динской краевой центр медицинской реабилитации. В учреждении пациенты после инсультов, операций и инфарктов, включая участников СВО, смогут проходить полный цикл восстановления. Открытие центра запланировано на 2026 год.

Анна Гречко