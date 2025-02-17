Коммунальщики за неделю очистили улицы Петербурга почти от 60 тыс. кубометров снега

С улиц Санкт-Петербурга за неделю убрали почти 60 тыс. кубометров снега. Город очистили также от порядка 900 кубометров мусора и 166 тонн смета, сообщили в комитете по благоустройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

За прошедшие семь дней добавилось 11 см к высоте снежного покрова. При этом почти половина выпала в четверг. Сотрудники коммунальных служб в круглосуточном режиме очищают магистрали, площади и тротуары от выпавших осадков.

На уборку дорог 17 февраля вышли 1096 специалистов ручного труда, на улицы выехали 842 единицы техники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 700 уборочных машин 13 февраля боролись с последствиями снегопада в Петербурге.

Татьяна Титаева