Пензенская прокуратура выясняет, почему котельной «Западная» произошел прорыв

Прокуратура Первомайского района Пензы начала проверку после прорыва трубопровода котельной «Западная», которая привела к прекращению тепло- и горячего водоснабжения в многоквартирных домах на Западной поляне. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

АО «Пензтеплоснабжение» уже приступило к аварийно-ремонтным работам. На место происшествия прибыл заместитель прокурора района Илья Паршин для координации действий.

Ведомство намерено выяснить причины и условия инцидента, проверить соблюдение законодательства в сфере ЖКХ со стороны ресурсоснабжающей компании. Особое внимание будет уделено своевременности мер по ликвидации последствий аварии. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры.

Ход ремонтных работ находится под постоянным контролем прокуратуры до полного восстановления подачи коммунальных ресурсов потребителям.

Нина Шевченко