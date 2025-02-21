В Ейске возобновляют поиск мест захоронения 214 детей-узников нацистов

Администрация музея Ейска обратилась к поисковикам для обнаружения массового захоронения воспитанников детского дома, казненных нацистами в октябре 1942 года. Об этом сообщает «“КП” — Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным рассекреченных в 2019 году архивов УФСБ по Краснодарскому краю, жертвами стали 214 детей с особенностями развития в возрасте от 6 до 16 лет, эвакуированных из Симферополя

Директор музея Марина Сидоренко отметила, что у ведомства имеется полный доступ к немецким архивам. По ее словам, фашисты очень скрупулезно документировали происходящее на территории Ейска. Она также выразила надежду, что точное обозначение места захоронения останков детей удастся найти.

В 1943 году советские военные провели частичную эксгумацию и перезахоронение останков. Однако большая часть жертв осталась в первоначальной братской могиле, местонахождение которой утеряно из-за расширения городской территории.

Уголовное дело о геноциде, возбужденное Следственным комитетом РФ в 2019 году, было связано с последним живым участником этих событий — Гельмутом Оберлендером, скончавшимся в Канаде в 2021 году в возрасте 97 лет.

Анна Гречко