В 2024 году свердловские суды рассмотрели на 7% меньше уголовных дел

В Свердловской области в 2024 году суды завершили производство по более 20 тыс. уголовным делам, что на 7% меньше, чем в 2023 году, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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«Законодатель держит курс на гуманизацию уголовного закона, это сказывается на правоприменительной практике»,— отметили в пресс-службе суда. По данным ведомства, к уголовной ответственности привлечено почти 16 тыс. человек — это 71% от общего числа подсудимых. Количество осужденных снизилось на 8% по сравнению с 2023 годом. Всего было оправдано 60 человек.

Более трети уголовных дел районные суды рассмотрели в особом порядке, без проведения судебного следствия при полном признании вины подсудимыми. Мировыми судьями в особом порядке рассмотрено 63% уголовных дел. В отношении 3,5 тыс. человек суды прекратили уголовное преследование, 377 лицам назначены медицинские меры принудительного характера.

Напомним, за 2023 год Свердловский областной суд рассмотрел 22,5 тыс. уголовных дел, что на 9% меньше, чем в 2022 году. По словам председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева, треть преступлений была связана с кражами, 14% уголовных дел основаны на незаконном обороте наркотиков, 10% дел возбуждены из-за ДТП.

Полина Щуцкая