Пассажиропоток в направлении Черного моря вырос на 17% за год

Пассажиропоток на пригородных поездах Черноморского побережья достиг 16,4 млн человек в 2024 году. Данный показатель на 17% превышает показатель 2023 года, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Маршрут «Туапсе — Имеретинский Курорт» стал лидером по числу перевезенных пассажиров — 6,8 млн человек. На втором месте направление «Туапсе — Аэропорт Сочи» с 2,8 млн пассажиров. Третью позицию в рейтинге занял маршрут «Сочи — Роза Хутор», которым воспользовались 1,8 млн путешественников. Далее следуют направления «Сочи — Аэропорт Сочи (1,8 млн) и «Сочи — Имеретинский Курорт» (1,4 млн).

На Черноморском побережье действует 12 пригородных маршрутов, которые обслуживают 79 электропоездов «Ласточка». За первые девять месяцев 2024 года общий пассажиропоток в Краснодарском крае составил 18,3 млн человек, что на 16% больше аналогичного периода 2023 года.

Нурий Бзасежев